Boca rejeita novo contrato de Riquelme e novela continua SÃO PAULO - A novela envolvendo o futuro do meia Riquelme continua. Com uma proposta do Palmeiras em mãos, o jogador argentino teve uma reunião na noite de quarta-feira com o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, e com o novo técnico da equipe, Carlos Bianchi, e saiu animado com a possibilidade de permanecer no clube de Buenos Aires. Mas sua principal exigência não foi aceita.