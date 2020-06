Boca vai propor novo contrato para que Tévez encerre a carreira no clube

A diretoria do Boca Juniors montou um plano especial para propor ao atacante Carlos Tévez a renovação de contrato, com o intuito de fazer o jogador de 36 anos prorrogar o vínculo e se aposentar pela equipe. Segundo o jornal argentino Olé, o plano é convencer o ídolo da torcida a se manter em atividade até o fim do próximo ano, com o intuito de que ele se despeça do futebol ao fim da Copa Libertadores de 2021.

Quem tem cuidado das negociações é o ex-meia Juan Riquelme, atual vice-presidente do clube. A proposta entregue para Tévez é de receber um dos salários mais altos do futebol argentino, cerca de R$ 7,7 milhões por mês. A pressa pela definição é que o jogador tem acordo somente até 30 de junho. Assim como os demais países, o calendário do futebol argentino está paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus.

O Boca pretende oferecer a renovação em reconhecimento à carreira de Tévez. Formado no clube argentino, foi destaque na conquista da Copa Libertadores em 2003, ainda com 19 anos. O atacante deixou a equipe no fim de 2004, quando veio ao Corinthians, e teve outras passagens por La Bombonera entre 2015 e 2016 e, por último, desde 2018. Apesar de veterano, a diretoria entende que é justo continuar com Tévez como forma de reconhecimento.

O atacante comemorou recentemente o título de Campeonato Argentino pelo Boca. E foi dele o gol decisivo. Pouco antes da pandemia, a equipe superou a concorrência com o rival River Plate para ficar com a taça. A conquista foi a 10ª do atacante com a camisa do clube.