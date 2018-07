Boca vence, garante 100% e deve pegar River Plate nas oitavas da Libertadores

Com os resultados desta quinta-feira no grupo - vitória do Boca Juniors e do uruguaio Montevideo Wanderers, que fez 2 a 0 no Zamora, na Venezuela, e avançou como segundo colocado, com 10 pontos -, o River Plate está garantido como o pior segundo lugar de todos os grupos. Assim, jogará nas oitavas de final contra o time de melhor campanha, que muito provavelmente será o Boca.

O único que pode tomar a liderança geral do Boca Juniors é o Corinthians, que também tem 100% de aproveitamento, mas em quatro partidas. Para ultrapassar os argentinos, no entanto, o time alvinegro necessita vencer os dois jogos que restam - San Lorenzo, no estádio Itaquerão, e São Paulo, no Morumbi - e ainda descontar um saldo de 10 gols que o Boca tem de vantagem. Ou seja, é preciso que o Corinthians goleie nos duelos que têm nesta fase.