Boca x River: horário, onde assistir e escalações da final da Libertadores

Boca Juniors x River Plate se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), em La Bombonera, no primeiro duelo da decisão da Copa Libertadores. Inicialmente, a partida havia sido marcada para ocorrer no sábado, mas uma forte chuva que caiu em Buenos Aires alagou o gramado e impossibilitou que o clássico fosse realizado. Pela primeira vez na história, os dois maiores rivais da Argentina se enfrentam pela taça mais cobiçada da América do Sul.

Boca x River Plate terá transmissão dos canais SporTV e FOX Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. Como acontece nos clássicos paulistas, o jogo terá torcida única. Assim, apenas torcedores do Boca estarão presentes neste domingo.

As duas partidas da decisão serão realizadas neste domingo e no sábado que vem, pois haverá reunião do G-20 em Buenos Aires, a partir do dia 26. Durante esse período, não são autorizadas nenhuma outra atração que necessite de maior atenção policial.

Escalações Boca Juniors x River Plate

Boca Juniors: Rossi, Jara, Izquierdoz, Magallan e Olaza; Barrios, Nandez, Pérez; Pavón, Villa e Ábila

River Plate: Armani, Montiel, Maidana, Pinola e Casco; Enzo Pérez (Zuculini), Palácios, Fernández (Quintero) e Martínez; Borré e Pratto (Scocco).