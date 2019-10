Boca x River: onde assistir a semifinal da Libertadores

Será conhecida nesta terça-feira a primeira equipe finalista da Copa Libertadores desta temporada. Em La Bombonera, Boca Juniors e River Plate se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Boca x River terá transmissão do canal SporTV e o Estado vai fazer tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Boca depende de seu ponto fraco para chegar à final e mudar história com o River

No primeiro jogo, o River Plate venceu por 2 a 0, em casa, e abriu boa vantagem no confronto. Nesta terça-feira, ele pode perder até por um gol que se classifica. Se levar 2 a 0 a decisão será nos pênaltis. Caso o River seja derrotado por dois gols de diferença, mas marque pelo menos um gol (1 x 3 ou 2 x 4, por exemplo), ele também estará classificado. O Boca só se classifica caso vença por três gols de diferença ou nos pênaltis - após fazer 2 a 0 no tempo normal.

Últimos jogos do Boca Juniors

18/10 Boca 0 x 1 Racing (Argentino)

6/10 Defensa y Justicia 0 x 1 Boca (Argentino)

1/10 River Plate 2 x 0 Boca (Libertadores)

28/9 Boca 1 x 1 Newell´s Old Boys (Argentino)

21/9 San Lorenzo 0 x 2 Boca (Argentino)

Últimos jogos do River Plate

18/10 Arsenal de Sarandi 3 x 3 River Plate (Argentino)

11/10 River Plate 2 x 0 Almagro (Copa Argentina)

6/10 River Plate 2 x 0 Patronato (Argentino)

1/10 River Plate 2 x 0 Boca Juniors (Libertadores)

28/9 Gimnasia 0 x 2 River Plate (Argentino)