Bocanegra diz que EUA podem vencer qualquer seleção

O capitão da seleção dos Estados Unidos, Carlos Bocanegra, demonstrou estar muito confiante para a Copa do Mundo da África do Sul. Nesta quarta-feira, ele garantiu que os norte-americanos podem vencer qualquer adversário no Mundial.

"Quando se passa da primeira fase, é só um jogo. Então, quem sabe? Sempre precisamos lembrar o exemplo de que derrotamos a Espanha, na Copa das Confederações. Antes, vencemos o campeão africano Egito por 3 a 0. Em nosso dia, creio que podemos vencer qualquer um", opinou o jogador do Rennes, da França.

Bocanegra avaliou ainda que o Grupo C da Copa do Mundo, com Inglaterra, Argélia e Eslovênia, não assusta os Estados Unidos. Assim, espera garantir a classificação. "É nossa grande chance, pegamos uma chave favorável e podemos avançar", completou.