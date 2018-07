Bojan vê 'partida especial' em reencontro com Barcelona Krkíc Bojan tem sido reserva do Milan, mas assumiu um papel de protagonista nesta semana. É que na próxima quarta-feira o espanhol vai reencontrar o Barcelona, clube onde foi formado, em jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no San Siro. E o atacante de 22 anos projeta um jogo especial.