Bola aérea e faltas do Bragantino preocupam São Paulo Os jogadores do São Paulo estão preocupados com duas fortes características do Bragantino para o duelo desta quarta-feira, às 22 horas, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time comandado por Marcelo Veiga chama atenção pela forte jogada de bola aérea e também por exagerar nas faltas cometidas.