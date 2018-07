Bola chutada por Messi fratura a mão direita de torcedora do Real

A torcedora atingida por uma bola chutada por Lionel Messi, do Barcelona, no último domingo, teve a confirmação de uma fratura na mão direita. Segundo a edição desta segunda-feira do jornal catalão Sport, a espectadora que via a partida pelo Campeonato Espanhol entre a equipe do argentino e o Villarreal atrás de um dos gols, é na verdade torcedora do Real Madrid.

O jogo no estádio El Madrigal acabou empatado em 2 a 2 e quando o placar ainda estava sem gols, Messi tentou um chute a gol. A bola subiu demais e foi direto na mão da torcedora, identificada como Raquel. Logo após o incidente, ela foi atendida pela equipe médica e depois, transferida para um hospital, onde exames confirmaram a fratura na mão direita.

De acordo com o jornal Sport, o Barcelona entrou em contato com a torcedora e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário. O clube catalão também a convidou para assistir a algum jogo da equipe no estádio Camp Nou assim que a torcedora desejar.