Bola de cristal

Também faz parte do folclore jornalístico a matéria feita antes do fato, que vale para qualquer eventualidade. Considerações sobre o nada, à prova de desmentido.

Outro recurso do jornalista na sua eterna luta com os prazos de fechamento do jornal é fazer duas matérias, uma prevendo uma coisa e outra prevendo o seu oposto. Este é perigoso, pois há sempre o risco de haver confusão e sair a matéria errada. No caso do futebol, a matéria dupla feita antes de se conhecer o resultado do jogo - por que ganhamos, por que perdemos - requer uma dose ainda maior de sangue-frio.

O essencial. A verdade é que entre todos os avanços tecnológicos disponíveis, hoje, para jornalistas e palpiteiros ainda não inventaram o que realmente precisamos.

Lembro a sensação que foi, entre nós, subdesenvolvidos, a aparição de jornalistas europeus com computadores portáteis, ainda primitivos mas já anos na frente dos nossos humildes blocos de notas e canetas, na Copa do México, em 1986.

Transcrevíamos nossas notas com máquinas de escrever pré-históricas e, depois, picotávamos nossas matérias em fitas de Telex, para transmiti-las à redação.

Hoje temos tudo na palma da mão e na ponta dos dedos - celulares, smartphones, tablets, satélites e etcéteras eletrônicos - para transmissões instantâneas, mas ainda não temos bolas de cristal.

Nada mais antigo, do tempo de magos e feiticeiras, do que bolas onde se enxerga o futuro. Mas falta a versão para jornalistas.

Assim não dá.

Tortura. Confissão: o texto acima foi escrito antes do jogo entre Brasil e Chile, no Mineirão. Agora eu sei qual foi o resultado da partida. E cada vez me convenço mais que decisão nos pênaltis deveria ser proibida pela Convenção de Genebra.

Quanto ao jogo propriamente dito, minha análise abalizada é a seguinte: UFA!