Bola de Ouro da Fifa é destaque na imprensa mundial

SÃO PAULO - O craque Lionel Messi pode se consagrar nesta segunda-feira como o jogador mais jovem da história a acumular três títulos de melhor do mundo. O argentino concorre ao prêmio da Fifa, às 16 horas, com Xavi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

A imprensa internacional aguarda o resultado do troféu Bola de Ouro, que ganhou destaque nas páginas dos espanhóis Marca e As, do português A Bola, do francês L'Équipe e do argentino Olé.