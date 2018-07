Bola de Ouro deveria ser dada a um campeão do mundo, diz Platini

Mesmo sendo o favorito para ganhar a Bola de Ouro de 2014, Cristiano Ronaldo não teria o voto de Michel Platini, presidente da Uefa. Após participar de reunião em Madri com autoridades europeias, o dirigente disse nesta quarta-feira que o prêmio de melhor jogador do mundo deveria ser dado para algum jogador da Alemanha, que conquistou o tetra da Copa do Mundo em 2014.

"Acho que a atuação das seleções europeias, e em particular da Alemanha, será reconhecida pelo seu valor e haverá muitos jogadores europeus premiados. Vários jogadores mereciam a Bola de Ouro, mas sou da opinião de que em ano de Copa do Mundo, este prêmio deveria ser dado para um campeão do mundo", afirmou Platini.

Para dar embasamento à sua argumentação, Platini lembrou que em 2010 havia falado a mesma coisa e foi a favor do prêmio entregue a algum atleta da Espanha, campeã na África do Sul. "Isto está de acordo com o que disse há quatro anos, quando, na minha opinião, o prêmio deveria ser dado a um jogador espanhol". No ano referido, a Bola de Ouro ficou com Lionel Messi, que desbancou Andrés Iniesta e Xavi Hernández, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Dentre os 23 concorrentes ao prêmio de melhor do mundo de 2014, seis alemães estão na disputa. Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Mario Götze, Philipp Lahm, Thomas Müller e Toni Kroos concorrem com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Bale. O favorito entre os tetracampeões é o goleiro do Bayern de Munique, que também tem o apoio do presidente da Fifa, Joseph Blatter.