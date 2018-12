Bola de Ouro: Modric desbanca hegemonia de Messi e Ronaldo e conquista o prêmio

O croata Luka Modric conquistou nesta segunda-feira o prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football. O jogador do Real Madrid coroa um 2018 praticamente perfeito com mais um troféu, este dado pela tradicional publicação ao melhor jogador do mundo no ano.

Modric já havia sido eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2017/2018 pela Fifa, além de ganhar o prêmio de melhor da Europa neste mesmo período, em votação realizada pela Uefa. O meia também foi o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia, após levar a Croácia ao vice-campeonato.

Os prêmios foram consequência de uma temporada brilhante de Modric. Ao lado de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, entre outros, ele liderou o Real Madrid a mais um título da Liga dos Campeões, batendo o Liverpool na decisão. Não bastasse a nova conquista continental, conduziu uma surpreendente Croácia na campanha histórica na Rússia, que só parou na derrota para a França na decisão.

Graças a esta incrível temporada, Modric acabou com a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que há 10 anos dividiam o prêmio da France Football. De 2008 para cá, o português e o argentino haviam conquistado o troféu cinco vezes cada, com cinco vices de Messi e quatro de Ronaldo.

O português, aliás, somou seu quinto vice nesta segunda, afinal, ficou atrás apenas de Modric na eleição, após ser o destaque do Real Madrid em mais um título europeu, mas fazer uma Copa do Mundo abaixo do esperado, levando Portugal somente às oitavas de final do torneio.

Dois campeões mundiais, aliás, apareceram na terceira e na quarta colocações da votação. Em terceiro, ficou o atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, um dos destaques da França na Copa ao lado de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que ficou em quarto.

Só então apareceu Lionel Messi. Longe de suas melhores exibições pelo Barcelona neste ano e depois de decepcionar com a Argentina na Copa, o argentino ficou fora dos três primeiros colocados pela primeira vez desde 2006, quando, com apenas 19 anos, apareceu em 20.º.

Vice-campeão da Liga dos Campeões, com o Liverpool, Mohamed Salah foi o sexto colocado, seguido, respectivamente, do campeão mundial Raphael Varane, francês do Real Madrid, dos belgas Eden Hazard, do Chelsea, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, e do inglês Harry Kane, do Tottenham, que fechou os 10 primeiros colocados.

O primeiro brasileiro a aparecer na lista foi Neymar, apenas em 12.º, após um ano em que sofreu com lesões e não jogou o que dele se esperava na campanha do Brasil que terminou nas quartas de final da Copa da Rússia. Roberto Firmino, do Liverpool, foi o 19.º, enquanto Marcelo, do Real Madrid, foi o 22.º, e Alisson, também do Liverpool, terminou em 25.º entre os 30 indicados.

Confira os 30 primeiros colocados do prêmio Bola de Ouro:

1º - Luka Modric (Real Madrid)

2º - Cristiano Ronaldo (Juventus)

3º - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

4º - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

5º - Lionel Messi (Barcelona)

6º - Mohamed Salah (Liverpool)

7º - Raphael Varane (Real Madrid)

8º - Eden Hazard (Chelsea)

9º - Kevin De Bruyne (Manchester City)

10º - Harry Kane (Tottenham)

11º - N'Golo Kanté (Chelsea)

12º - Neymar (Paris Saint-Germain)

13º - Luis Suárez (Barcelona)

14º - Thibaut Courtois (Real Madrid)

15º - Paul Pogba (Manchester United)

16º - Sergio Agüero (Manchester City)

17º - Gareth Bale (Real Madrid) e Karim Benzema (Real Madrid)

19º - Roberto Firmino (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Ivan Rakitic (Barcelona).

22º - Marcelo (Real Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) e Sadio Mané (Liverpool).

25º - Alisson (Liverpool), Mario Mandzukic (Juventus) e Oblak (Atlético de Madrid).

28º - Diego Godín (Atlético de Madrid)

29º - Hugo Lloris (Tottenham) e Isco (Real Madrid)