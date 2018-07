Bola de Ouro tem Cristiano Ronaldo, Messi e Iniesta como finalistas

SÃO PAULO - Sem surpresas, a Fifa anunciou nesta quinta-feira, 29, o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo e o espanhol Andres Iniesta como os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2012. Os três foram selecionados numa lista prévia de 23 indicados, que tinha Neymar como único brasileiro, e disputam o troféu que será entregue em cerimônia marcada para o dia 7 de janeiro, em Zurique, na Suíça.

Unanimidade mundial, Messi é o grande favorito para ganhar o prêmio da Fifa pelo quarto ano seguido. Cristiano Ronaldo aparece novamente como seu principal rival. O português também já foi eleito o melhor do mundo em 2008, quando ainda estava no Manchester United, mas vem sendo superado pelo argentino do Barcelona nas três últimas eleições. Enquanto isso, Iniesta corre por fora e busca uma vitória inédita.

Os três finalistas foram escolhidos dentro de uma lista de 23 jogadores indicados pela Fifa em outubro. A eleição contou com votos de jornalistas do mundo inteiro e dos treinadores e capitães das seleções nacionais. Assim como aconteceu no ano passado, Neymar estava entre os indicados - o atacante do Santos era o único brasileiro e o único a jogar fora da Europa -, mas não conseguiu novamente ir à final.

Criado em 1991 pela Fifa, o prêmio de melhor jogador do mundo passou a ser chamado há dois anos de Bola de Ouro, numa junção com a famosa premiação da revista francesa France Football que existia desde 1956. E, considerando os vencedores dessas duas disputas, Messi pode se tornar agora o recordista histórico, como o único a ganhar quatro vezes como o principal destaque do futebol mundial na temporada.

Aos 25 anos, Messi vem se superando a cada temporada. Neste ano, ele já conseguiu fazer 82 gols e está a apenas três do recorde histórico do alemão Gerd Müller, que marcou 85 vezes em 1972. Além disso, continua brilhando com a camisa do Barcelona e tem sido capaz de repetir as ótimas performances também na seleção argentina. Diante desse cenário, desponta novamente como favorito ao prêmio de melhor do mundo.

Cristiano Ronaldo também teve um ano incrível. Aos 27 anos, o astro português comandou o Real Madrid na conquista do título do último Campeonato Espanhol, acabando com a supremacia nacional do Barcelona. E ainda conseguiu se destacar na Eurocopa, que aconteceu entre junho e julho, na Polônia e na Ucrânia, quando levou a seleção de Portugal à semifinal, perdendo apenas nos pênaltis para a futura campeã Espanha.

O terceiro finalista deste ano é Iniesta, que entra na disputa como o representante da principal seleção do futebol mundial no momento - a Espanha é a atual campeã mundial e bicampeã europeia. Aos 28 anos, o meia do Barcelona foi eleito o melhor jogador da última Eurocopa, o que o credencia para estar agora na premiação da Fifa. Mas, diante de Messi e Cristiano Ronaldo, ele sabe que é o grande azarão.