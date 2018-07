Bola de Prata: Jô é destaque em premiação dominada por Corinthians e Grêmio

O corintiano Jô foi o grande destaque da edição 2017 do tradicional Prêmio Bola de Prata, entregue pela ESPN Brasil em parceria com o Sportingbet aos melhores do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu três troféus: melhor do ano (Bola de Ouro), melhor centroavante e artilheiro do torneio, com 18 gols, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense.

Os campeões do Nacional foram maioria na seleção do Brasileirão. Além de Jô, também foram premiados em suas posições Balbuena e Fagner. O treinador Fabio Carille também foi escolhido como o melhor do ano, na cerimônia desta segunda-feira em São Paulo.

Campeão da Copa Libertadores da América, o Grêmio também foi destaque na premiação. Três atletas ficaram na seleção do Nacional de 2017: o zagueiro Geromel, que faturou seu terceiro Bola de Prata seguido, o atacante Luan e o volante Michel.

A seleção do Brasileirão 2017 tem: Vanderlei (Santos), Fagner (Corinthians), Balbuena (Corinthians), Geromel (Grêmio) e Carleto (Coritiba); Michel (Grêmio), Hernanes (São Paulo), Thiago Neves (Cruzeiro); Luan (Grêmio), Dudu (Palmeiras) e Jô (Corinthians). Técnico: Fabio Carille (Corinthians).

Premiados no Bola de Prata 2017:

Bola de Ouro: Jô (Corinthians)

Técnico: Fábio Carille (Corinthians)

Lateral direito: Fagner (Corinthians)

Zagueiros: Balbuena (Corinthians) e Geromel (Grêmio)

Lateral esquerdo: Carleto (Coritiba)

Meio campo: Michel (Grêmio) e Hernanes (São Paulo) e Thiago Neves (Cruzeiro)

Atacantes: Luan (Grêmio), Jô (Corinthians) e Dudu (Palmeiras)

Artilharia: Jô (Corinthians) e Henrique Dourado (Fluminense)

Gol mais bonito: Otero (Atlético-MG)

Futebol feminino: Sole Jaimes (Santos)