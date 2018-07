Bola democrática

O Campeonato Brasileiro não faz parte do conjunto de ligas mais badaladas do mundo. Essa primazia vai para o primeiro escalão de torneios da Europa, como os de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, que contam com dezenas de jogadores patrícios para torná-los brilhantes e atraentes.

Mas não se lhe pode negar o caráter democrático. Por aqui há rodízio no topo, hegemonias duram pouco. A confirmação do equilíbrio está na iminente consagração do Palmeiras como o campeão de 2016. Se colocar as mãos na taça, será o 9.º vencedor da competição em duas décadas, ou o 11.º, se a conta retroceder para 1994, ano de sua última volta olímpica. Variedade extraordinária, em comparação com o Primeiro Mundo da bola.

No período, o Corinthians teve maior destaque, com 5 títulos. Em seguida, vêm São Paulo e Cruzeiro, com 3; Santos, Vasco e Fluminense, com 2; mais Atlético-PR e Flamengo. Ou, também, Botafogo (95) e Grêmio (96). Para se ter ideia do rodízio, vale a pena cotejar com centros importantes. Na Espanha, em 20 anos, o Barcelona tem 10 taças, o Real 6, o Valencia 2, com uma para La Coruña e Atlético de Madrid. Na Itália? Juventus 9, Internazionale 5, Milan 3, mais Roma e Lazio. Um ano ficou sem vencedor oficial, pois o scudetto da Juventus foi cassado.

Desequilíbrio mais acentuado há na Alemanha, com 13 vezes Bayern de Munique, Borussia Dortmund 3, fora Kaiserslautern, Werder, Stuttgart e Wolfsburg, todos com 1. Em Portugal, o Porto tem 12, o Benfica 5 e outros menos votados. Na Inglaterra, foram 9 para o Manchester United, 4 para o Chelsea, 3 para o Arsenal, 2 para o Manchester City; e o Leicester no ano passado.

A enxurrada de números não tem como objetivo provar que o Brasileiro seja melhor ou pior do que congêneres tão conhecidos. A arrecadação daqui não faz cócegas aos demais – talvez, exceto Portugal, o primo pobre dessa lista. Não dá nem para a largada a divulgação internacional de nossa Série A com a Premier League, a Bundesliga, La Liga ou o Calcio. Há bastante tempo são consumidos nos cinco continentes.

Por estas bandas, temos muitos fãs clubes e simpatizantes. Mas a disparidade de poder de fogo é tremenda no Hemisfério Norte. Os gigantes são vorazes, multinacionais de futebol e, hoje, quase todos dominados por bilionários e/ou grupos asiáticos. Podem gastar 100 milhões num astro sem ferir as finanças. Os pequenos enfrentam dificuldade para competir e tendem a ser apenas coadjuvantes, “escadas” para o sucesso dos poderosos. Justiça se faça aos ingleses, preocupados com a distorção econômica e com melhor divisão de quotas de tevê.

No Brasil, o grupo dos que brigam pelo alto do pódio é vasto, apesar de concentrar-se em grande parte na região Sudeste, com ligeira sombra do Sul. Centro-Oeste, Norte e Nordeste não passam de figurantes, e colocam poucos representantes na elite. Desequilíbrio que pode tornar-se acintoso, se forem mantidas exposição e mais dinheiro para restrita casta, puxada por Flamengo e Corinthians.

Ainda assim, a curtição está na expectativa quase generalizada de briga por título. Quando se fala que, na largada, ao menos a metade dos 20 concorrentes é bem cotada, não se trata de exagero. Basta ver o sobe e desce constante na classificação ao longo das 38 rodadas. Até a sexta ou sétima do segundo turno havia cinco de olho na liderança. Dentre eles, claro, sempre o Palmeiras, o que comprova regularidade.

O Brasileiro pode melhorar de nível técnico, um dos pontos vulneráveis. Há movimento de renovação de treinadores, com bons nomes da nova geração. Restam aprimorar a mentalidade de dirigentes (conservadores, com raras exceções), a qualidade das arbitragens e o calendário. Mesmo com restrições, é divertido.