Bola do Paulistão 2015 fará homenagem a locutor Osmar Santos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) fará uma homenagem a um dos maiores narradores esportivos do Brasil em todos os tempos no próximo Campeonato Paulista. A bola que será utilizada no torneio será batizada como "Gorduchinha", expressão imortalizada pelo jornalista Osmar Santos ao longo de suas transmissões nas décadas de 70, 80 e 90.

Criador da expressão "ripa na chulipa e pimba na gorduchinha", Osmar costumava se referir à bola justamente como "gorduchinha". "A criatividade narrativa do Osmar Santos é um estímulo para nós da Penalty para desenvolver produtos que tenham a cara do brasileiro e do nosso país", explicou o diretor de marketing da marca fornecedora de material esportivo da competição, Rafael Gouveia.

Serão lançadas duas versões da bola: a Gorduchinha Pró Costurada, que será utilizada no dia 3 de janeiro, na abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a Gorduchinha Pró Termotec que será conhecida na abertura do Campeonato Paulista de Futebol, no dia 31 de janeiro.

Um dos grandes nomes do jornalismo esportivo do País, Osmar Santos trabalhou nas rádios Jovem Pan, Record e Globo e nas tevês Globo, Record e Manchete. Ele teve sua carreira interrompida em 1994, quando sofreu um grave acidente automobilístico que o deixou com sequelas cerebrais. Hoje, se dedica à pintura.