Bola do Paulistão é inspirada nas cores do pôr-do-sol

SÃO PAULO - A bola do Campeonato Paulista 2011 (modelo KV 12) foi apresentada nesta quinta-feira em festa na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Desenvolvida pela Topper, a principal novidade ficou por conta da variação de cores (branca, amarela, vermelha, preta e azul), inspiradas no pôr do sol nas cidades paulistas.

A FPF também anunciou a renovação de contrato com a Topper por mais quatro anos - até o final de 2014, o que reforça ainda mais os cofres da entidade. "O momento é da bola. Temos uma parceria com a Topper desde 2004, e renovamos porque deu certo. É a melhor bola do mundo", afirma o presidente da federação, Marco Polo Del Nero.

A Topper também apresentou os modelos dos uniformes que os árbitros utilizarão nas partidas - cores preta, amarela e azul. No Paulistão 2011, a arbitragem contará com uma novidade. A FPF decidiu colocar mais dois auxiliares atrás de cada gol para ajudar os árbitros, na tentativa de diminuir os erros.

Marcos, do Palmeiras, seria uma das estrelas na apresentação da nova bola do Paulistão. O goleiro, no entanto, não compareceu à sede da FPF para participar de uma reunião com os jogadores do Palmeiras - Felipão teria convocado a reunião para solucionar os problemas ocorridos após o jogo contra o Atlético-MG na sul-americana.

O Paulistão 2011 começará no dia 16 de janeiro, com a abertura entre Linense e Santos, em Lins. A principal mudança na fórmula de disputa ficou por conta do retorno da fase quartas de final, em apenas um único jogo. A semifinal também será disputada num único confronto - só a final terá dois duelos.