Bola do Paulistão é inspirada nas cores do por do sol A bola do Campeonato Paulista de 2011 foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira, em festa na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo. Desenvolvido pela Topper, o modelo KV 12 tem como principal novidade a variação de cores (branca, amarela, vermelha, preta e azul), que, segundo a fabricante, foram inspiradas no pôr do sol.