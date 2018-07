Bola parada preocupa Renato Gaúcho na Colômbia O técnico Renato Gaúcho mostrou preocupação nesta quarta-feira com as jogadas de bola aérea do Junior Barranquilla, adversário desta quinta, na Colômbia. Para evitar surpresas, o treinador exibiu para os seus jogadores um vídeo com as principais "armas" do adversário.