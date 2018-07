Bola parada vai trazer vitórias para o Inter, afirma o técnico Odair Hellmann

O técnico Odair Hellmann afirmou que as jogadas de bola parada são uma arma importante do Internacional para vencer as partidas no segundo semestre. Foi em uma jogada desse tipo que o time gaúcho venceu o Atibaia por 2 a 1, em jogo-treino neste domingo, no hotel que a delegação está hospedada na cidade do interior de São Paulo.

"O mundo inteiro está ganhando os jogos em bola parada. Estamos vendo isso na Copa do Mundo. Entre 65% e 70% das partidas estão sendo definidas em bola parada. E estamos falando dos jogadores do mais alto nível técnico, que têm dificuldades para construir as jogadas, abrir o placar e criar os gols de bola rolando. A bola parada é uma arma", discorreu o treinador.

No início do jogo-treino, o zagueiro Danilo Silva completou escanteio da direita e abriu o placar para o Internacional. O segundo gol saiu em jogada pelo lado esquerdo. Juan Alano recebeu dentro da área e chutou colocado. O Atibaia descontou no final, com gol contra do zagueiro Gabriel Silva.

Odair Hellmann afirmou que tem treinado todas as situações de jogo, mas que a bola parada vai levar a equipe às vitórias em muitas ocasiões. "Das cinco fases da partida, a bola parada é só uma delas: organização ofensiva, defensiva, as duas transições e a bola parada. Eu trabalho todas as fases do jogo. E temos poder muito grande na bola parada ofensiva. Vamos continuar trabalhando porque vai trazer vitórias para a gente".

Sobre o jogo-treino e o amistoso marcado para esta sexta-feira, o último antes do retorno do time às competições oficiais, o técnico afirmou que o resultado importa pouco, mas que tem espírito vencedor. "Eu quero ganhar sempre. Se jogar par ou ímpar, eu quero ganhar. Mas o resultado dessas atividades não vai nos tirar três pontos ou nos dar três pontos. Serve para visualizar aquilo que trabalhamos nos treinos, corrigir o que precisa, evoluir em alguns aspectos e reafirmar aquilo que vimos fazendo bem".

Na intertemporada em Atibaia, as atividades coletivas do grupo colorado têm sido desfalcadas do meia argentino D'Alessandro, do atacante Leandro Damião e do zagueiro Rodrigo Moledo, que apresentaram problemas físicos no início da preparação.

Por outro lado, o lateral-direito Zeca tem trabalhado normalmente. Apesar de ele ter sido aproveitado a maior parte do jogo-treino no meio de campo, o jogador será usado na ala nas partidas oficiais por Odair Hellmann.

O Internacional volta às competições no próximo dia 19 contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos estão na quarta posição, com 22 pontos.