Bolaños desembarca em Porto Alegre e é recebido com festa

O atacante Miller Bolaños foi recebido com festa pela torcida do Grêmio, nesta segunda-feira, ao desembarcar em Porto Alegre. O equatoriano é um dos principais reforços do time gaúcho para a temporada 2016. "Estou muito contente por estar neste grande clube do mundo", disse o reforço, após desembarcar.

Cerca de 120 jogadores se aglomeraram no Aeroporto Salgado Filho desde o início da tarde para recepcionar Bolaños com camisas do Grêmio, faixas e cânticos. O equatoriano não escondeu a surpresa pela bela recepção.

O equatoriano foi oficializado como novo reforço gremista pela diretoria do clube na manhã de domingo. O atacante, que defendia o Emelec, assinou um contrato válido por três anos.

Além do Emelec, onde estava desde 2013, Bolaños também possui passagens por outros dois dos principais clubes do futebol equatoriano, casos do Barcelona e da LDU, possuindo quatro títulos nacionais, dois da Recopa Sul-Americana e um da Copa Sul-Americana. O atacante atuou ainda pelo Chivas USA.

Bolaños possui passagens pela seleção do Equador, tendo sido convocado para a Copa América do ano passado. O atacante também é presença constante no time que vem surpreendendo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, com quatro vitórias em quatro jogos disputados.