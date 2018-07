Bolaños, Erazo e Cazares são chamados pela seleção do Equador

Três jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro estão entre os convocados pela seleção do Equador para seus próximos dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Erazo e Cazares desfalcam o Atlético Mineiro, enquanto que Bolaños vai ter que se ausentar do elenco do Grêmio.

O Equador joga contra o Uruguai no dia 10 de novembro, em Montevidéu, e depois recebe a Venezuela no Estádio Olímpico de Quito, no dia 15. A equipe é a terceira colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 17 pontos, embolada com Colômbia (17), Argentina (16), Paraguai (15) e Chile (14).

Como o Grêmio joga no dia 7, segunda-feira, contra o Sport, o meia-atacante Bolaños deve desfalcar a equipe do técnico Renato Gaúcho pela 34.ª rodada. Depois, ele precisaria voltar correndo de Quito para o Brasil para poder jogar contra o São Paulo, dia 17, no Morumbi.

O Atlético não deve ter problemas para contar com o zagueiro Erazo e o meia Cazares contra o Coritiba, dia 6, domingo, no Couto Pereira. Depois, no dia 17, quinta, o clube precisa dos dois num duelo chave do Brasileirão contra o Palmeiras, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada.

Titular do Manchester United, o atacante Antonio Valência sofreu uma fratura no braço direita, precisou operar e desfalca a seleção do Equador. Enner Valencia, Arturo Mina e Cristian Ramírez estão suspensos para o jogo contra o Uruguai.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DO EQUADOR:

GOLEIROS - Esteban Dreer (Emelec), Librado Azcona (Independiente del Valle) e Alexander Domínguez (Monterrey-MEX)

DEFENSORES - Juan Carlos Paredes (Watford), Pedro Pablo Velasco (Barcelona de Guayaquil)

Gabriel Achilier (Emelec), Darío Aimar (Barcelona de Guayaquil), Arturo Mina (River Plate), Frickson Erazo (Atlético Mineiro), Robert Arboleda (Universidad Católica),

Luis Caicedo (Independiente del Valle), Walter Ayoví (Monterrey-MEX), Mario Pineida (Barcelona de Guayaquil) e Cristian Ramírez (Ferencvaros-HUN)

MEIO-CAMPISTAS - Renato Ibarra (América do México), José Quintero (LDU), Ayrton Preciado (Aucas), Cristhian Noboa (Rostov-RUS), Jefferson Orejuela (Independiente del Valle), Pedro Quiñónez (Emelec), Fernando Gaibor (Emelec), Carlos Gruezo (Dallas FC-EUA),

Marcos Caicedo (Barcelona de Guayaquil), Jefferson Montero (Swansea), Juan Cazares (Atlético Mineiro) e Michael Estrada (El Nacional)

ATACANTES - Walter Chalá (Deportivo Cuenca), Fidel Martínez (Pumas-MEX), Felipe Caicedo (Espanyol), Jaime Caicedo (Godoy Cruz-ARG), Enner Valencia (Everton) e Miler Bolaños (Grêmio)