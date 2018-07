Bolaños passará por nova cirurgia na mandíbula e vai seguir fora no Grêmio

O Grêmio comunicou nesta quinta-feira que o atacante Miller Bolaños passará por nova cirurgia em razão da fratura na mandíbula sofrida em março, durante um clássico contra o Internacional, válido pelo Campeonato Gaúcho e também pela Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio.

O atacante equatoriano passará por um procedimento para retirada de material de síntese da mandíbula com o cirurgião Marcus Collares. A operação está marcada para a noite desta quinta, enquanto a estimativa de recuperação do departamento médico gremista é de aproximadamente uma semana.

Bolaños precisou colocar seis pinos na sua mandíbula quando se lesionou no Gre-Nal. Naquela oportunidade, ele levou uma pancada no local do lateral-direito William, do Internacional, e ficou afastado dos gramados por 45 dias.

Agora o departamento médico gremista aproveita que Bolaños está em recuperação de lesão para realizar o procedimento em sua mandíbula. O equatoriano sofreu uma contusão no púbis, problema que o deixou de fora dos últimos dois compromissos do Grêmio, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e do Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil.

Com a intervenção na mandíbula, Bolaños vai perder mais dois compromissos do Grêmio. Ele não terá condições de encarar a Chapecoense, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileirão, e nem de participar do primeiro jogo do Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, no meio da próxima semana - o adversário será conhecido em sorteio agendado para esta sexta-feira.

Contratação de peso do Grêmio para a temporada 2016, Bolaños ainda não brilhou tanto quanto se imaginava quando chegou ao clube. O equatoriano já disputou 20 partidas pelo clube gaúcho, com quatro gols marcados.