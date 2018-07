Bolaños revela que 'foco' é o segredo da Costa Rica Na véspera do confronto mais improvável entre as oitavas de final desta Copa do Mundo, entre Costa Rica e Grécia, o meia costarriquenho Christian Bolaños está cheio de vontade e confiança em levar seu país para a fase de quartas, um feito que seria inédito. O jogador explicou que a concentração é o ponto forte do time do técnico Jorge Luis Pinto.