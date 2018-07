Bolaños volta a ser relacionado no Grêmio e Marcelo Grohe fica novamente de fora

Recuperado de um problema no púbis, o atacante Miller Bolaños é a principal novidade na lista de relacionados do Grêmio para o duelo contra o Santos neste domingo, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador equatoriano, no entanto, não teve a presença confirmada entre os titulares. O técnico Renato Gaúcho fechou o treino deste sábado e não revelou a equipe que entrará em campo contra o time paulista. A tendência é que Bolaños fique com a vaga de Pedro Rocha e forme o ataque com Luan.

O principal desfalque será novamente o goleiro Marcelo Grohe, que não se recuperou de um problema na planta do pé esquerdo. Com isso, Bruno Grassi fará o seu segundo jogo consecutivo como titular. A equipe deve entrar em campo com: Bruno Grassi; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro e Douglas; Bolaños e Luan.

O Grêmio vem embalado por duas vitórias consecutivas e busca um lugar no G6 do Brasileirão. O time tricolor é o atual sétimo colocado na tabela de classificação com os mesmos 46 pontos do Fluminense, o sexto. O Santos também vive bom momento, com três triunfos seguidos e está em quarto lugar, com 54.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Bruno Grassi e Leo

Laterais - Edilson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira

Zagueiros - Fred, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere

Meio-campistas - Douglas, Guilherme Amorim, Jailson, Kaio, Lincoln, Maicon, Ramiro e Walace

Atacantes - Everton, Guilherme, Henrique Almeida, Luan, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Ty Sandows.