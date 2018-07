Bolatti aparece no BID, mas deve ser reserva no domingo O volante argentino Mario Bolatti poderá fazer no próximo domingo a sua estreia com a camisa do Internacional. O nome do jogador apareceu nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e terá condições legais de jogo no final de semana, contra o Pelotas, pela última rodada do primeiro turno do Gauchão.