Bolatti é convocado na Argentina e vai desfalcar o Inter

Bolatti faz parte da lista de 22 jogadores convocados nesta terça-feira pelo técnico Sergio Batista, que inovou a chamar apenas atletas com menos de 25 anos, pensando já em montar um time apto a disputar no auge da carreira a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Messi, porém, foi poupado.

A Argentina vai aproveitar as datas Fifa de junho para realizar amistosos. No dia 1.º, joga em Abuja, capital da Nigéria, contra a seleção da casa. No dia 5, vai pegar a Polônia em Varsóvia.

Dos 22 convocados, só um joga na Argentina: o goleiro Adrián Gabbarini, do Independiente. Confira a lista de Sergio Batista:

Goleiros: Oscar Ustari (Getafe) e Adrián Gabbarini (Independiente).

Zagueiros: Federico Fazio (Sevilla), Mateo Musacchio (Villarreal), Ezequiel Garay (Real Madrid), Nicolás Otamendi (Porto), Pablo Zabaleta (Manchester City), Marcos Angeleri (Sunderland), Alejandro Cabral (Legia Varsovi-POL) e Emiliano Insúa (Galatasaray).

Meias: Nicolás Bertolo (Zaragoza), Alberto Costa (Valencia), Pablo Piatti (Almería), Nicolás Gaitán (Benfica), Fernando Belluschi (Porto), Franco Jara (Benfica), Mauro Formica (Blackburm Rovers) e Mario Bolatti (Internacional).

Atacantes: Diego Perotti (Sevilla), Marco Ruben (Villarreal), Mauro Boselli (Genoa) e Jonathan Cristaldo (Metalist-UCR).