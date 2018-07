Bolatti treina e fica à disposição de Dorival no Inter Depois de desfalcar o Internacional diante do Sport, o volante Bolatti vai voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para pegar o Bahia, neste domingo, em Salvador, pela sétima rodada do Brasileirão. O argentino, assim como o lateral-esquerdo Fabrício, na mesma situação, participou normalmente do treino coletivo desta terça-feira em Porto Alegre.