Boletim médico diz que Havelange tem artrite séptica; estado continua grave

O ex-presidente da Fifa, João Havelange, foi diagnosticado com uma artrite séptica, uma infecção bacteriana grave que atinge as articulações, com celulite no tornozelo direito. A informação consta no boletim médico divulgado nesta terça-feira e assinado por João Mansur Filho, chefe da unidade coronariana do hospital Samaritano, onde o dirigente está internado.

O boletim também indica que Havelange segue em estado grave e que sua atual situação "inspira cuidados". Não existe qualquer previsão de alta e um novo boletim deve ser emitido nas próximas 24 horas.

Leia o comunicado na íntegra:

João Havelange, 95 anos, permanece internado na Unidade Coronariana do Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o médico João Mansur Filho, depois de visita hoje, 20.03.12, o estado clínico do Presidente de Honra da Fifa é grave e inspira cuidados.

Os exames diagnosticaram uma infecção bacteriana grave (artrite séptica), com celulite no tornozelo direito, comprovada através de culturas do sangue.

Não há previsão de alta.

A equipe médica que o acompanha emitirá um novo boletim em 24 horas.