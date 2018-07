Bolha por chuteira nova tira zagueiro e faz Carille improvisar no treino

O Corinthians teve mais um problema na zaga no treino desta quinta-feira. Com bolhas no pé causadas pelo uso de uma chuteira nova, Léo Santos deixou a atividade no campo mais cedo e continuou o trabalho na parte interna do CT Joaquim Grava. Assim, Fábio Carille teve apenas dois defensores à disposição na atividade: Pablo e Pedro Henrique.

A dupla será titular neste domingo, diante do Atlético-GO, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado das dores na coxa direita que o tiraram da partida contra o Vitória, Pablo está à disposição de Carille no próximo fim de semana. Já Pedro Henrique começará jogando de novo, dessa vez no lugar de Balbuena.

O paraguaio se machucou no segundo tempo da partida na Arena Fonte Nova, em Salvador, e os exames constataram uma lesão de grau um no músculo posterior da coxa direita. Apesar de o clube não divulgar o tempo de recuperação, estima-se que ele será desfalque por algumas semanas.

Sem Balbuena e com a baixa de Léo Santos no treino desta quinta, Carille teve de escalar Paulo Roberto e Warian, volantes, na zaga do time reserva. Vilson está na fase final da recuperação de uma astroscopia no joelho esquerdo, realizada em março. Segundo o Corinthians, é comum os atletas sofrerem com bolhas nos primeiros treinamentos com as novas chuteiras, e o retorno de Léo Santos é esperado nesta sexta-feira.