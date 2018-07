Bolívar admite melhor forma após descanso no Botafogo

"Estou me sentindo muito bem, era necessário um descanso. Tive conversa com a comissão técnica, porque atuei em todos os jogos da Taça Guanabara. Vai voltar a ter ritmo de jogos de quarta e domingo, foi importante para recarregar as baterias", declarou o jogador.

Contratado para esta temporada junto ao Internacional, Bolívar é um dos pilares da boa fase da defesa botafoguense, que não leva gol há três partidas e foi importante no título da Taça Guanabara - passou em branco na semifinal com o Flamengo (2 a 0) e na decisão contra o Vasco (1 a 0).

"O treinamento nos dá essa confiança. O sistema defensivo está bem, mas começa lá da frente, para o adversário se sentir pressionado desde o início da jogada. Conseguimos nos organizar, conversar. O meio de campo está definido e a equipe compacta para não dar grandes chances ao adversário", avaliou.

Com o bom desempenho defensivo e o ataque marcando gols, o zagueiro vê o Botafogo em ascensão. "As últimas três partidas foram muito boas, mas temos que tirar sempre como lição a última, em que atuamos muito bem. O Botafogo criou uma identidade, cara de equipe, com marcação muito forte. Vamos para cima do Madureira jogando da mesma forma."