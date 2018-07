Bolívar defende fim da concentração no Botafogo

Na vitória sobre o Friburguense, quarta-feira, os jogadores se apresentaram apenas na manhã da partida, almoçaram e foram para o estádio de Moça Bonita. O mesmo será feito no domingo, quando o time enfrenta o Nova Iguaçu, no mesmo estádio.

"Essa é uma situação que já está esclarecida entre os jogadores e a direção. Uma questão que será passada amanhã (hoje). Na Europa isso é muito normal. Estamos fazendo uma experiência", comentou o zagueiro Bolívar, um dos líderes do movimento.

Os botafoguenses estão repetindo uma postura adotada pelo time do Vasco durante o primeiro semestre do ano passado. Os vascaínos não se concentraram antes de vários jogos da Copa Libertadores, como forma de manifestar insatisfação com o atraso no pagamento de salários.

O técnico Oswaldo de Oliveira chegou no início do ano a projetar um momento em que a concentração seria abolida no clube, caso os jogadores se mostrassem merecedoras do voto de confiança da comissão técnica.