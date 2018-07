Bolívar e Defensor avançam às semifinais da Copa Libertadores

LA PAZ - San Lorenzo (Argentina) x Bolívar (Bolívia) e Nacional (Paraguai) x Defensor (Uruguai) são os duelos definidos nas semifinais da Copa Libertadores. O campeão deste ano vai levantar a taça continental pela primeira vez na história.

Com o apoio de 40 mil torcedores e do presidente Evo Morales no lotado estádio Hernando Siles, em La Paz, o Bolívar venceu o Lanús por 1 a 0, com o gol do atacante Arce, ex-Corinthians, aos 42 minutos do segundo tempo. No primeiro jogo, em Buenos Aires, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Com a vantagem de poder empatar sem gols em casa, o Bolívar atuou no contra-ataque e deixou a iniciativa para o Lanús, que não mostrou qualidade para pressionar o gol boliviano.

O Bolívar volta a uma semifinal após 28 anos. Em 1986, o sistema não era eliminatório. Os times eram colocados em grupos. O Bolívar vai ter pela frente o San Lorenzo, que eliminou o Cruzeiro.

Em Montevidéu, o Defensor entrou com a vantagem sobre o Atlético Nacional, após os 2 a 0 em Medellín, na Colômbia. O time visitante pressionou na primeira etapa e até perdeu algumas oportunidades, mas não conseguiu ficar à frente no placar.

No segundo tempo, o Defensor se impôs, equilibrou o jogo e chegou à vitória, aos 43 minutos, com um gol do atacante Olivera, em rápido contra-ataque. O time uruguaio vai enfrentar o Nacional, do Paraguai.