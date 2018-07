Bolívar garante que Inter chegará pronto para o Mundial

A estreia do Inter será em 14 de dezembro, contra Pachuca ou Mazembe. "Independente do time que vamos encontrar na semifinal, estaremos preparados. Temos que estar 100% concentrados, com erro zero. Estamos trabalhando muito forte para sermos felizes no final. Chegaremos prontos a Abu Dabi", prometeu o defensor.

Apesar de confiante, Bolívar ponderou que ainda não pensa em uma eventual decisão contra a Inter de Milão. Seja quem for o adversário, ele antecipou que a semifinal será muito complicada. "O desafio maior é a semifinal, que é o jogo da vez. Da nossa boca não sai nada sobre a possibilidade de enfrentar a Inter de Milão. Isso fica para a imprensa", comentou.