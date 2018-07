Bolívar garante que Inter está preparado para estreia

O zagueiro Bolívar demonstrou confiança neste sábado para a estreia do Internacional no Mundial de Clubes, contra o Mazembe, na terça-feira. Para o jogador, a equipe brasileira está bem preparada e tem tudo para fazer uma grande partida.

"Estamos bem preparados para enfrentar as dificuldades. A motivação do grupo é muito grande. Vamos dar o nosso melhor contra o Mazembe", prometeu o defensor, confiante de que o Inter pode vencer e, assim, se garantir na decisão.

Além de enaltecer a preparação do elenco, Bolívar apostou que o carinho dos torcedores pode fazer a diferença no Mundial. "Desde a saída de Porto Alegre, estamos sentindo o carinho do pessoal que atravessou o mundo para nos acompanhar. Sempre frisamos entre nós jogadores que tem gente que economizou o salário de um mês e deixou a família para trás para ficar ao nosso lado", comentou.