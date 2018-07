Bolívar não joga e André Bahia é escalado no Botafogo O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou nesta sexta-feira que Bolívar vai desfalcar o Botafogo na primeira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. O zagueiro ficou fora do treinamento da equipe pelo terceiro dia seguido e não vai participar do jogo contra o Quisssmã, no Engenhão, neste sábado, quando será substituído por André Bahia. "Bolívar precisa se recuperar, vem de esforço grande, não vai jogar esse jogo. Entra o André Bahia", definiu.