Bolívar pede atenção para Botafogo não ser surpreendido O Botafogo entrará em campo nesta quarta-feira com a responsabilidade de vencer o Sobradinho-DF para se garantir na segunda fase da Copa do Brasil, mas não pode ter pressa para obter o resultado, na opinião de Bolívar. Para o zagueiro, o time precisará ter paciência para superar a provável retranca do adversário em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.