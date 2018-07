Bolívar pedirá para não encarar o São Paulo no Morumbi na pré-Libertadores

LA PAZ - Sorteado na última sexta-feira como rival do São Paulo na fase preliminar da Copa Libertadores de 2013, o Bolívar vai pedir para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a não utilização do Morumbi na partida de ida do mata-mata que definirá uma vaga na fase de grupos da competição.

O clube boliviano não quer atuar no estádio e irá alegar falta de condições de segurança no local depois da grande confusão ocorrida na partida de volta da final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Tigre, no último dia 12 de dezembro. Naquela ocasião os jogadores da equipe argentina se recusaram a voltar para o segundo tempo, com a justificativa de que teriam sido agredidos por seguranças do clube paulistano nos vestiários.

"Vamos pedir a troca de estádio, já que a segurança (no Morumbi) não é das melhores", afirmou o diretor esportivo do Bolívar, Jorge Iturralde, em entrevista ao site Bolívia En Tus Manos.

Embora o título do São Paulo tenha sido confirmado após a vitória parcial por 2 a 0 garantida já no primeiro tempo, o clube, assim como o Tigre, será julgado pela Conmebol em janeiro e está sujeito a tomar punições. Naquela decisão, pelo fato de os atletas da equipe argentina não terem voltado para a etapa final do confronto, o time do Morumbi foi declarado campeão por W.O..