Bolívar renova contrato com o Botafogo por mais um ano

RIO - O Botafogo anunciou oficialmente nesta terça-feira que acertou a renovação do contrato do zagueiro Bolívar por mais um ano. O defensor assinou novo vínculo para atuar pelo time carioca até o fim da próxima temporada.

Bolívar havia sido contratado junto ao Internacional no início de 2013, ano em que disputou 58 jogos e marcou seis gols com a camisa botafoguense. Neste período, ele foi campeão carioca e ajudou a equipe a terminar o Campeonato Brasileiro na quarta posição.

Com seu contrato renovado, o zagueiro só saberá nesta quarta-feira se poderá voltar a disputar, no próximo ano, uma Copa Libertadores, torneio que conquistou com o Inter em 2010. Os botafoguenses só entrarão na competição como quarto colocados do Brasileirão se a Ponte Preta for superada pelo Lanús na final da Copa Sul-Americana, nesta quarta à noite, na Argentina.

Bolívar teve a confirmação de sua permanência no Botafogo um dia depois de o clube anunciar que não seguirá com o técnico Oswaldo de Oliveira, cujo contrato não será renovado para 2014. Lutando contra dificuldades financeiras, a diretoria botafoguense preferiu nem esperar o desfecho da Copa Sul-Americana, sendo que antes a vaga na Libertadores era vista como possível motivo para a continuidade do comandante em General Severiano.