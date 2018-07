Bolívar volta ao Internacional contra a Ponte Preta

PORTO ALEGRE - Afastado do Internacional desde o último dia 29 de agosto, o multicampeão Bolívar volta ao time gaúcho neste domingo, 11, para enfrentar a Ponte Preta, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fernandão, que considerou o jogador um dos "mais injustiçados da história" pelas críticas que recebeu neste ano, decidiu apostar novamente no zagueiro porque os titulares Índio e Rodrigo Moledo estão contundidos. Juan será parceiro de Bolívar na defesa, que também terá outra modificação. O lateral-direito Nei perdeu a condição de titular para Edson Ratinho.

Apontado como candidato ao título no início da temporada, o Internacional fez campanha decepcionante e tem apenas chances matemáticas de ainda conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O clube gaúcho começou a rodada como sexto colocado, com 51 pontos.