Bolívia anuncia amistoso 'de graça' contra o Brasil

LA PAZ - A Federação Boliviana de Futebol (FBF) anunciou que receberá a seleção brasileira em uma partida amistosa, ainda sem data para ocorrer nem cidade definida. Em comunicado no site oficial, a entidade comemorou o encontro entre as equipes e ressaltou o fato de que a CBF não cobrou nada para aceitar o confronto.

"Em tema referente à seleção principal, e graças às boas relações entre as gestões da FBF e da Confederação Brasileira de Futebol, oficializamos uma partida amistosa, em uma das datas Fifa por vir, entre Bolívia e Brasil, com o local a definir, ressaltando que a equipe pentacampeã mundial não cobrará dinheiro algum da FBF para jogar em nosso país", apontou o comunicado.

A CBF ainda não confirmou a informação e esta partida não está entre os amistosos programados para a seleção na temporada. Por enquanto, o Brasil tem partidas previstas contra a Bósnia (28 de fevereiro), Dinamarca (26 de maio), Estados Unidos (30 de maio), México (3 de junho), Argentina (9 de junho) e Suécia (15 de agosto).

No mesmo comunicado, a FBF ainda confirmou que fará um amistoso nos mesmos moldes com a seleção espanhola. De acordo com a entidade, a partida também acontecerá em território boliviano e sem cobrança de cachê por parte da equipe europeia.