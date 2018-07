Bolívia chama base do Bolívar e Marcelo Moreno para Copa América

O The Strongest também forneceu jogadores em peso - cinco. Além disso, seis jogadores que atuam em clubes estrangeiros foram lembrados. Entre eles está o centroavante Marcelo Moreno, que no ano passado foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, se transferindo depois para o futebol da China, onde defende o Changchung Yatai.

Além de Marcelo Moreno, Soria convocou outros jogadores com passagem pelo futebol brasileiro. São eles: os atacantes Juan Carlos Arce, ex-Corinthians, e Pablo Escobar, com passagens por clubes pequenos do País, além do volante Alejandro Chumacero, ex-Sport.

Entre as novidades da lista estão os meio-campistas Sebastián Gamarra, das divisões de base do Milan e que já disputou dois jogos pelo time profissional, e Martín Esmedberg, do IFK Gotemburgo, que defendeu as seleções de base da Suécia.

No Grupo A da Copa América, a Bolívia vai estrear em 13 de junho diante do México, em Viña de Mar. Seus outros adversários serão o Equador, no dia 15, e o Chile, no dia 19.

Confira a lista prévia de convocados da seleção da Bolívia:

Goleiros: Rómel Quiñonez (Bolívar), Hugo Suárez (Blooming), José Peñarrieta (Petrolero).

Defensores: Diego Bejarano (Panetolikos/Grécia), Miguel Angel Hurtado (Blooming), Ramiro Daniel Ballivián (Universitario de Sucre), Marvin Bejarano (Oriente Petrolero), Leonel Morales (Blooming), Abraham Cabrera (Strongest), Edemir

Rodríguez (Bolívar), Ronald Eguino (Bolívar), Edward Zenteno (Wilstermann),

Cristian Coimbra (Blooming), Ronald Raldes (Oriente Petrolero).

Meio-campistas: Danny Bejarano (Oriente), Wálter Veizaga (Strongest), Damir Miranda (Bolívar), Alejandro Meleán (Oriente), Sebastián Gamarra (Milan/Itália), Damián Lizio (O''Higgins/Chile), Martín Esmedberg (Goteborg/Suécia), Alejandro Chumacero (Strongest), Jhasmani Campos (Bolívar).

Atacantes: Gustavo Pnedo (San Martín, Argentina), Alcides Peña (Oriente), Rodrigo Ramallo (Strongest), Juan Carlos Arce (Bolívar), Pablo Escóbar (Strongest), Marcelo Martins (Changchung Yatai/China), Ricardo Pedriel (Mersin/Turquia).