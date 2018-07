Bolívia faz 4 a 2 na Venezuela em casa e ganha a primeira nas Eliminatórias No duelo entre as duas piores seleções deste início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, Bolívia e Venezuela tinham tudo para fazer uma partida fraca, sem grandes emoções em campo. Mas o que se viu no estádio Hernando Siles, em La Paz, nesta quinta-feira, foi o contrário. Pela terceira rodada da competição, bolivianos e venezuelanos fizeram um jogo cheio de alternativas e gols, com placar favorável aos donos da casa por 4 a 2.