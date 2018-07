Jogando em casa, os bolivianos comandaram as ações do jogo e ganharam com três gols de Carlos Saucedo e um de Gualberto Mojica.

Para o Uruguai, o atacante Luis Suárez marcou a nove minutos do final.

Com a vitória, a Bolívia soma oito pontos, quatro a menos que o Uruguai, que está em má fase após sofrer três derrotas e conseguir apenas um empate nas quatro últimas rodadas.