Bolívia tem de improvisar com vestiário pequeno no CT do São Paulo

A seleção da Bolívia teve de improvisar ao utilizar o vestiário no treino realizado no CT do São Paulo na tarde desta terça-feira. Como o clube paulista também realizou atividades no local e utilizou o vestiário principal, a delegação boliviana teve de ficar no vestiário número 2 do centro de treinamento, com um espaço menor, para se preparar para a estreia na Copa América diante do Brasil.

Alguns materiais, como chuteiras e caneleiras, ficaram do lado de fora em uma situação que incomodou o técnico Eduardo Villegas. Com o início do treino, a comissão técnica minimizou o episódio. Por meio de sua assessoria de imprensa, o São Paulo informou que os bolivianos já haviam sido avisados sobre a situação.

O clube do Morumbi antecipou sua viagem a Belo Horizonte para oferecer seu centro de treinamento para as seleções a partir desta quarta-feira. O último treino de Cuca antes do duelo contra o Atlético-MG, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, será no CT do Cruzeiro, já em Minas Gerais.

A equipe do técnico Eduardo Villegas se prepara para enfrentar o Brasil, na próxima sexta-feira, na estreia do Grupo A da Copa América. O objetivo principal da Bolívia é superar a fase de grupos. Os outros dois rivais são Venezuela e Peru. Nos quatro amistosos de 2019, a equipe soma um empate (Nicarágua) e três derrotas (França, Japão e Coreia do Sul).