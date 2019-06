Bolívia x Peru: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Apenas uma vitória interessa. Bolívia e Peru se enfrentam nesta terça-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos preocupadas com o futuro na Copa América 2019.

Onde assistir Bolívia x Peru ao vivo?

Bolívia x Peru terá transmissão ao vivo pelo Sportv. O Estado também fará tempo real da partida.

Depois de perder por 3 a 0 para a seleção brasileira na estreia da competição, no Morumbi, a seleção boliviana é a única do Grupo A sem pontos. Uma nova derrota pode significar a desclassificação da Copa América ainda na primeira fase.

Já a seleção peruana chega para a partida depois de tropeçar e ficar no empate sem gols com a Venezuela na Arena Grêmio. Pressionada, a equipe que conta com nomes como Carrillo, Guerrero e Farfán quer garantir os três pontos para não precisar de uma vitória na última rodada, quando enfrenta a seleção brasileira na Arena Corinthians.