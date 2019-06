Bolívia x Venezuela : onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Bolívia e Venezuela se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Grupo A da Copa América.

Transmissão de Bolívia x Venezuela

Bolívia x Venezuela terá transmissão ao vivo pelo SporTV3. O canal vai transmitir online por seu site e aplicativo e o Estado fará tempo real da partida.

Após segurar o Brasil, no empate por 0 a 0, em Salvador, a Venezuela busca sua primeira vitória na Copa América para conseguir avançar às quartas de final. Com dois pontos, os venezuelanos estão em terceiro no grupo, atrás de Brasil e Peru, que somam quatro pontos e se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Corinthians.

Apesar de perder os dois jogos na Copa América, o último de virada para a seleção peruana, a Bolívia ainda sonha em avançar às quartas de final. Os bolivianos precisam vencer para, quem sabe, avançar com um dos dois melhores terceiros colocados dos três grupos.