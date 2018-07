Bologna anuncia rescisão contratual com o brasileiro Ibson

Em baixa, o veterano volante Ibson teve seu contrato com o Bologna rescindido nesta quarta-feira. O jogador de 31 anos chegou ao clube italiano no início do ano passado, quando foi contratado junto ao Corinthians, mas em nenhum momento conseguiu assegurar uma vaga como titular.

Ibson nunca convenceu a comissão técnica do Bologna de seu futebol, tanto que, mesmo com a queda para a segunda divisão na temporada passada, seguiu sem espaço e acabou emprestado ao Sport em agosto. No time pernambucano também sofreu com a falta de espaço e ouviu da diretoria que não teria o empréstimo renovado para 2015.

Assim, Ibson está sem time neste início de ano. O volante tenta reencontrar seu futebol do início da carreira, quando se destacou com a camisa do Flamengo e foi contratado pelo Porto. O jogador passou pelo time carioca em outras duas oportunidades, além de ter atuado também no Spartak Moscou, Santos e Corinthians, mas nunca repetiu o mesmo brilho.