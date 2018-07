Bologna bate Fiorentina em jogo adiado do Campeonato Italinao

BOLONHA - No encerramento da 26.ª rodada do Campeonato Italiano, o Bologna recebeu a Fiorentina no estádio Renato Dall''Ara e venceu por 2 a 1, nesta terça-feira. A partida deveria ter acontecido no último sábado, mas foi adiada pela organização da competição por conta da neve que caia na cidade de Bolonha.

Com a vitória, o Bologna se distanciou da briga contra o rebaixamento, subindo da 17.ª para a 14.ª colocação, com 29 pontos. Já a Fiorentina perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga Europa, estacionando nos 42 pontos, na sexta colocação. A equipe está dois pontos atrás da Inter de Milão, que hoje estaria classificada para o torneio.

Apesar da derrota, foi a Fiorentina que saiu na frente nesta terça, aos 27 minutos do primeiro tempo. Após bela troca de passes, a bola caiu nos pés de Ljajic, que abriu o placar.

Na etapa final, no entanto, o Bologna foi para cima e conseguiu a virada. Aos 13 minutos, Marco Motta aproveitou confusão na área e marcou de cabeça. No final da partida, aos 40, Christodoulopoulos bateu da entrada da área e deu a vitória aos mandantes.